– Как вам результаты украинских клубов в Европе?

– Неудачи украинских клубов в Европе – это следствие системы, которая складывалась годами. Хочу напомнить недалекое прошлое, когда у двух клубов было две запасные лавки или три, два фарм-клуба, ну тогда, конечно, можно давать хорошие результаты отдельным клубам в Европе, мире. Тогда давайте пусть будет два клуба, и пусть они спорят между собой, кто становится чемпионом сегодня, кто Кубок выиграет, а все остальные – любители, они работают на основных работах, собрались, проиграли Шахтеру, иногда дали бой, вничью с Динамо сыграли.

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Вот были, например, громкие заявления от Ярославского: "Мы Металлист!". Ну и где Металлист? У меня в уважении Металлист 1925, с которым у нас непростые отношения, но они достойно представляют Харьковщину в УПЛ.

– Мы как-то общались с вами, когда речь шла о Металлисте, вы сказали, что вы не Ярославский, чтобы воровать чужую эмблему и цвета. Каково сейчас ваше мнение, когда появилась информация, что есть проблемы с долгами из-за правопреемства Металлиста и Карпат, а СК Днепр-1 – чистый и независимый клуб, признанный УЕФА?

– Можно украсть все: и цвета, и эмблему, но я хочу напомнить одно изречение: "Жизнь – это супермаркет: бери, что хочешь, но на выходе касса, и за все нужно будет заплатить". Не хочу лезть в харьковский футбол, но хочу сказать, что когда травили Металлист 1925, я встал на их сторону, и это была принципиальная позиция. Мне не нравится шоу, устроенное с возвращением Металлиста. Есть правовое поле и владельцы клубов, в том числе ФК Днепр и СК Днепр-1.

Если мы захотим взять эмблему, то нужно идти в УЕФА, решать вопросы с долгами, есть куча юридических вопросов. Я уважаю всех болельщиков. Болельщик – это основа футбола, но, с другой стороны, они не могут влиять на владельца. Только он решает, что делать дальше с клубом.

А традиции все равно сохраняются. Обществу Днепр-1 8 лет, а спортивному клубу будет 6 лет, в те времена (8 лет назад) еще ФК Днепр гремел в Европе, доходил до варшавского финала. Кстати, что символически, после создания общественной организации первый товарищеский матч был именно с ФК Днепр. Против нас в полку Днепра-1 играли Зозуля, Шахов и другие.

Самое важное, что в Днепре большой футбол, хотелось бы, конечно, чтобы матч Лиги Чемпионов в следующем сезоне прозвучал на Днепр-Арене, здесь. Вы не представляете, какая это мечта для меня. Еще раз говорю, что сектор за воротами будет для всех, кто воевал в этой войне с 14-го года включительно, это уже решение принятое мной и оно неизменно", – заявил Береза в интервью блогу Днепрянин.

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