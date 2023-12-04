– Як вам результати українських клубів у Європі?

– Невдачі українських клубів в Європі – це наслідок системи, яка складалася роками. Хочу нагадати недалеке минуле, коли у двох клубів було дві запасні лавки або три, два фарм-клуби, ну тоді, звичайно, можна давати гарні результати окремим клубам у Європі, у світі. Тоді давайте хай буде два клуби, і нехай вони сперечаються між собою, хто стає чемпіоном сьогодні, хто Кубок виграє, а всі інші – аматори, вони працюють на основних роботах, зібралися, програли Шахтарю, іноді дали бій, внічию з Динамо зіграли.

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Ось були, наприклад, гучні заяви від Ярославського: "Ми Металіст!". Ну і де Металіст? У мене в повазі Металіст 1925, з яким у нас непрості стосунки, але вони гідно представляють Харківщину в УПЛ.

– Ми якось спілкувалися з вами, коли була мова про Металіст, ви сказали, що ви не Ярославський, щоб красти чужу емблему та кольори. Яка зараз у вас думка, коли з'явилася інформація, що є проблеми з боргами через правонаступництво Металіста та Карпат, а СК Дніпро-1 – чистий та незалежний клуб, що визнано УЄФА?

– Можна вкрасти все: і кольори, й емблему, але я хочу нагадати один вислів: "Життя – це супермаркет: бери, що хочеш, але на виході каса, і за все треба буде заплатити". Не хочу лізти в харківський футбол, але хочу сказати, що коли цькували Металіст 1925, я став на їхній бік, і це була принципова позиція. Мені не подобається шоу, яке було влаштовано з поверненням Металіста. Є правове поле та є власники клубів, у тому числі ФК Дніпро і СК Дніпро-1.

Якщо ми захочемо взяти емблему, то треба йти в УЄФА, розв'язувати питання з боргами, є купа юридичних питань. Я поважаю всіх уболівальників. Уболівальник – це основа футболу, але з іншого боку, вони не можуть впливати на власника. Тільки він вирішує, що робити далі з клубом.

А традиції однаково зберігаються. Товариству Дніпро-1 8 років, а спортивному клубу буде 6 років, в ті часи (8 років тому) ще ФК Дніпро гримів у Європі, доходив до варшавського фіналу. До речі, що символічно, після створення громадської організації, перший товариський матч був саме з ФК Дніпро. Проти нас у полку Дніпра-1 грали Зозуля, Шахов та інші.

Найбільш важливе, що в Дніпрі є великий футбол, хотілось би, звичайно, щоб матч Ліги Чемпіонів в наступному сезоні пролунав на Дніпро-Арені, тут. Ви не уявляєте, яка це мрія для мене. Ще раз кажу, що сектор за воротами буде для всіх, хто воював в цій війні з 14-го року включно, це вже рішення ухвалене мною і воно незмінне", – заявив Береза в інтерв'ю блогу Днепрянин.

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