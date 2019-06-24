"Был рад встретить многих друзей", – Шевченко прокомментировал матч легенд Реала и Челси, в котором забил гол

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко поделился эмоциями от благотворительного поединка легенд Челси и Реала, который прошел на мадридском Сантьяго Бернабеу.

Напомним, благотворительный поединок легенд Реала и Челси завершился со счетом 5:4 в пользу мадридцев. Один из голов лондонцев в активе Андрея Шевченко, который реализовал пенальти.

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"Мы провели прекрасное время в Мадриде. Рад встретить многих друзей и сыграть за Челси против Реала", – написал Шевченко в Twitter.

Отметим, что все деньги с продажи билетов пойдут на благотворительность. Реал организовал подобный матч легенд уже 10-й год подряд. На этот раз участие в поединке приняли Рауль, Шевченко, Морьентес, Макелеле, Йерро, Гути и другие звезды.