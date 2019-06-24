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"Був радий зустріти багатьох друзів", – Шевченко прокоментував матч легенд Реала та Челсі, у якому забив гол

08:24 38 Читать на русском
"Був радий зустріти багатьох друзів", – Шевченко прокоментував матч легенд Реала та Челсі, у якому забив гол
Андрій Шевченко з сином / Twitter Андрія Шевченка

Наставник збірної України Андрій Шевченко поділився емоціями від благодійного поєдинку легенд Челсі та Реала, який пройшов на мадридському Сантьяго Бернабеу.

Нагадаємо, благодійний поєдинок легенд Реала та Челсі завершився з рахунком 5:4 на користь мадридців. Один із голів лондонців в активі Андрія Шевченка, який реалізував пенальті.

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"Ми провели чудовий час у Мадриді. Радий зустріти багатьох друзів та зіграти за Челсі проти Реала", – написав Шевченко у Twitter.

Зазначимо, що всі гроші з продажу квитків підуть на благодійність. Реал організовує подібний матч легенд вже 10-й рік поспіль. Цього разу участь у поєдинку взяли Рауль, Шевченко, Мор'єнтес, Макелеле, Єрро, Гуті та інші зірки.

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