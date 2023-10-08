"Ніколи не відчував нічого подібного! Я дуже пишаюся командою, ми билися до кінця, я зробив хороший сейв! З поперечиною теж пощастило. Дякую каркасу воріт. У нас з Калабрією був момент сумніву, але потім я набрався рішучості і став у ворота. Ми ніколи не здаємося, три тижні тому ми отримали ляпаса в дербі, але наступний матч завжди важливіший. Ми підняли голови і рівень, зараз ми перші в турнірній таблиці.

Феєрія Жиру-воротаря у відеоогляді матчу Дженоа – Мілан

Сейв? Це було майже як гол! Я не був впевнений, буде це удар головою чи ні, тому я подумав, що потрібно виходити, і краще бути там, ніж залишатися на лінії. У мене немає автоматизму рухів воротаря, але це те, що я відчув. Він вдарив мене по руці, дуже боліло, але все гаразд. Футболка Меньяна? Тепер я поміщу її в рамку", – сказав Жиру в ефірі Sky Sport Italia.

Нагадаємо, матч проти Дженоа (1:0) досвідчений француз догравав на позиції воротаря, оскільки Майк Меньян отримав червону картку, а в Мілана більше не було замін. Олів'є навіть довелося продемонструвати майстерність голкіпера, щоб вберегти для своєї команди перемогу.

Мілан дотиснув Дженоа після заміни Маліновського – Жиру сейвом врятував 1 місце, догрававши у воротах замість голкіпера