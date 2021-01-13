Ковалёвская команда активно начала подготовку ко второй части сезона. Не обошлось и без курьезов.

Как известно, ковалёвский Колос уже находится в Анталье, где начал первый зимний сбор. На одной из тренировок с подопечными Руслана Костышина случился забавный инцидент.

Колос подписал воспитанника Ниццы

Пока футболисты выполняли очередное упражнение, прыгая вверх, откуда-то появилась собака, которая начала активно помогать игрокам. В какой-то момент под натиском четверолапого один из футболистов потерял равновесие и под хохот коллег упал на землю.

"Был фол?" – видео с такой подписью появилось на официальной странице Колоса в социальной сети Instagram.

Напомним, ковалёвская команда на зимнюю паузу ушла на шестой строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 18 очков.

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