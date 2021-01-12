"Перед отъездом Колоса на турецкий сбор мы подписали контракт на 2,5 года с 22-летним камерунцем Альваро Нгамбой. В конце 2019-го Нгамба уже был на просмотре в Колосе, но тогда к заключению соглашения дело не дошло.

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Однако наша селекционная служба продолжала следить за ним, когда он прошлой осенью выступал за второлиговое Подолье. Нгамба своим прогрессом доказал, что достоин выступать за Колос. Он играет в опорной зоне полузащиты, хорошо действует в отборе и мы на него рассчитываем", – сказал Лисицкий в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, Нгамба – воспитанник французской Ниццы. Выступал в итальянской серии С за Паганезе, а также бельгийский Ла Лувьер. В текущем сезоне провел 7 матчей за Подолье. К Колосу присоединился на правах свободного агента. Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 50 тысяч евро.

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