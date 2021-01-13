Ковалівська команда активно розпочала підготовку до другої частини сезону. Не обійшлось і без курйозів.

Як відомо, ковалівський Колос вже перебуває в Антальї, де розпочав перший зимовий збір. На одному з тренувань з підопічними Руслана Костишина трапився кумедний інцидент.

Колос підписав вихованця Ніцци

Поки футболісти виконували чергову вправу, стрибаючи вгору, звідкись з'явився собака, який почав активно допомагати гравцям. В якийсь момент під натиском чотирилапого один з футболістів втратив рівновагу і під регіт колег впав на землю.

"Був фол?" – відео з таким підписом з'явилось на офіційній сторінці Колоса в соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, ковалівська команда на зимову паузу пішла на шостій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 18 очок.

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