Бутылка шампанского под провал вечного соперника – Невилл эффектно отпраздновал первое поражение Ливерпуля в АПЛ

Легенда Манчестер Юнайтед Гари Невилл не удержался от троллинга в адрес Ливерпуля, для которого 28 тур АПЛ против Уотфорда (0:3) стал роковым.

Первая неудача команды Клоппа в АПЛ 2019/20 стала для экс-защитника сборной Англии настоящим праздником.

Уотфорд – Ливерпуль – 3:0 – видеообзор матча, который перечеркнул надежды команды Клоппа на "золотой сезон"

Невилл в своем Твиттере опубликовал видео, на котором открывает бутылку шампанского после известия о провале принципиального соперника. При этом, бывший защитник Манчестер Юнайтед даже не думает скрывать улыбку от уха до уха.

Поражение не позволит Ливерпулю оформить "золотой сезон" в АПЛ, однако позиции "красных" в борьбе за чемпионство остаются надежными – Манчестер Сити отстает на 22 очка.

Ліверпуль розгромно програв Уотфорду, сенсаційно зазнавши першої поразки в чемпіонаті