Пляшка шампанського під провал вічного суперника – Невілл ефектно відсвяткував першу поразку Ліверпуля в АПЛ

Легенда Манчестер Юнайтед Гарі Невілл не стримався від тролінгу на адресу Ліверпуля, для якого 28 тур АПЛ проти Уотфорда (0:3) став фатальним.

Перша невдача команди Клоппа в АПЛ 2019/20 стала для екс-захисника збірної Англії справжнім святом.

Уотфорд – Ліверпуль – 3:0 – відеоогляд матчу, який перекреслив надії команди Клоппа на "золотий сезон"

Невілл у своєму Твіттері опублікував відео, на якому відкорковує пляшку шампанського після звістки про провал принципового суперника. При цьому, колишній оборонець Манчестер Юнайтед навіть не думає приховувати посмішку від вуха до вуха.

Поразка не дозволить Ліверпулю оформити "золотий сезон" в АПЛ, однак позиції "червоних" у боротьбі за чемпіонство залишаються надійними – Манчестер Сіті відстає на 22 очки.

Ливерпуль разгромно проиграл Уотфорду, сенсационно потерпев первое поражение в чемпионате