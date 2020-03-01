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Пляшка шампанського під провал вічного суперника – Невілл ефектно відсвяткував першу поразку Ліверпуля в АПЛ

07:30 777 Читать на русском
Пляшка шампанського під провал вічного суперника – Невілл ефектно відсвяткував першу поразку Ліверпуля в АПЛ
Каррагер і Невілл / Sky Sports

Легенда Манчестер Юнайтед Гарі Невілл не стримався від тролінгу на адресу Ліверпуля, для якого 28 тур АПЛ проти Уотфорда (0:3) став фатальним.

53’ Ісмаїла Сарр
60’ Ісмаїла Сарр
73’ Трой Діні
 
53’ Ісмаїла Сарр
60’ Ісмаїла Сарр
73’ Трой Діні

Перша невдача команди Клоппа в АПЛ 2019/20 стала для екс-захисника збірної Англії справжнім святом.

Уотфорд – Ліверпуль – 3:0 – відеоогляд матчу, який перекреслив надії команди Клоппа на "золотий сезон"

Невілл у своєму Твіттері опублікував відео, на якому відкорковує пляшку шампанського після звістки про провал принципового суперника. При цьому, колишній оборонець Манчестер Юнайтед навіть не думає приховувати посмішку від вуха до вуха.

Поразка не дозволить Ліверпулю оформити "золотий сезон" в АПЛ, однак позиції "червоних" у боротьбі за чемпіонство залишаються надійними – Манчестер Сіті відстає на 22 очки.

Ливерпуль разгромно проиграл Уотфорду, сенсационно потерпев первое поражение в чемпионате

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Уотфорд - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль Англія Відеоновини Ґарі Невілл Ґарі Невілл Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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