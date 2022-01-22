"Относительно моих вариантов продолжения карьеры – пока нечего комментировать.

Черноморец отказался от подписания Бутка – известна причина

Где бы я больше хотел играть: в Украине или за границей? Здесь, в принципе, не важно", – сказал Бутко в комментарии Tribuna.

Напомним, Бутко – воспитанник Шахтера. За основную команду "горняков" провел 64 матча, а остальное время играл в аренде (Мариуполь, Волынь, российский Амкар, польский Лех и турецкий Эрзурум). Также Богдан провел 32 поединка за сборную Украины. С лета 2021 года после ухода из Шахтера находится в статусе свободного агента.

После назначения Романа Григорчука главным тренером Черноморца Бутко договорился о переходе в лагерь "моряков". Однако, трансфер сорвался в последний момент из-за травмы, которую Богдан получил, поддерживая форму самостоятельно.

"Він не повинен тут бути": іспанські ЗМІ тиснуть на Анчелотті через Луніна, а фани Реала обрали йому ідеальний клуб