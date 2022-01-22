"Щодо моїх варіантів продовження кар'єри – наразі немає чого коментувати.

Чорноморець відмовився від підписання Бутка – відома причина

Де б я більше хотів б грати: в Україні чи за кордоном? Тут, в принципі, не важливо", – сказав Бутко у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Бутко – вихованець Шахтаря. За основну команду "гірників" провів 64 матчі, а решту часу грав в оренді (Маріуполь, Волинь, російський Амкар, польський Лех та турецький Ерзурум). Також Богдан провів 32 поєдинки за збірну України. З літа 2021 року, після відходу з Шахтаря, перебуває у статусі вільного агента.

Після призначення Романа Григорчука голвними тренером Чорноморця Бутко домовився про перехід до табору "моряків". Однак, трансфер зірвався в останній момент через травму, якої Богдан зазнав, підтримуючи форму самостійно.

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