Защитник Эрзурума Богдан Бутко, права на которого принадлежат Шахтеру, рассказал о предложениях относительно перехода в зимнее трансферное окно.

"Предложения были. Команды из УПЛ интересовались. Но где-то финансовые условия не подходили, где другие причины. Лех тоже хотел, но не договорились.

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Были предложения из России. Но из-за этой ситуации, по известным причинам, отказался и сказал, что не поеду играть в Россию", – поделился Бутко в комментарии meta-ratings.

Напомним, Бутко перебрался в Эрзурум в последний день трансферного окна. До этого турецкий клуб отказался от подписания украинца, поскольку во время медосмотра врачи якобы обнаружили опухоль и повреждение.

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