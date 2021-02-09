Захисник Ерзурума Богдан Бутко, права на якого належать Шахтарю, розповів про пропозиції щодо переходу в зимове трансферне вікно.

"Пропозиції були. Команди з УПЛ цікавилися. Але десь фінансові умови не підходили, десь інші причини. Лех теж хотів, але не домовилися.

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Були пропозиції з Росії. Але через цю ситуацію, з відомих причин, відмовився. Сказав, що не поїду грати в Росію", – поділився Бутко у коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, Бутко перебрався до Ерзурума в останній день трансферного вікна. До цього турецький клуб відмовився від підписання українця, оскільки під час медогляду лікарі нібито виявили пухлину та пошкодження.

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