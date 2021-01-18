"На сборы с первой командой Шахтера я не поехал, никаких разговоров с клубом или с Луишем Каштру на этот счет не было. Поэтому пока что нахожусь в Киеве, поддерживаю форму самостоятельно.

Шахтер не возьмет Бутко на сборы – защитнику ищут новый клуб

С Лехом велись переговоры, было предложение продолжить в Польше карьеру. Но сторонам не удалось договориться в финансовом вопросе. Сейчас рассматриваю другие варианты продолжения карьеры.

Украина? Есть предложение, но пока что нет конкретики. Надеюсь, скоро все прояснится и начну полноценную подготовку к сезону", – цитирует Бутка Meta-ratings.

К слову, первую часть сезона 30-летний защитник провел в Лехе, где не сумел закрепиться в основе – только 6 поединков во всех турнирах. По возвращении в Украину Шахтер не взял Бутко на сборы и начал поиски нового клуба для защитника.

Добавим, что контракт Богдана с "горняками" рассчитан до лета, нынешняя цена на Transfermarkt – 1,2 млн евро.

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