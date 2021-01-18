"На збори з першою командою Шахтаря я не поїхав, ніяких розмов з клубом або з Луїшем Каштру щодо цього не було. Тому поки що перебуваю в Києві, підтримую форму самостійно.

Шахтар не візьме Бутка на збори – захиснику шукають новий клуб

З Лехом велися переговори, була пропозиція продовжити в Польщі кар'єру. Але сторонам не вдалося домовитися у фінансовому питанні. Зараз розглядаю інші варіанти продовження кар'єри.

Україна? Є пропозиція, але поки що немає конкретики. Сподіваюся, скоро все стане зрозуміло і я почну повноцінну підготовку до сезону", – цитує Бутка Meta-ratings.

До слова, першу частину сезону 30-річний оборонець провів у Леху, де не зумів закріпитись в основі – лише 6 поєдинків у всіх турнірах. Після повернення в Україну Шахтар не взяв Бутка на збори та розпочав пошуки нового клубу для оборонця.

Додамо, що контракт Богдана з "гірниками" розрахований до літа, нинішня ціна на Transfermarkt – 1,2 млн євро.

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