Бутко пояснив, чому не залишився у Польщі – "жертва" ігнору Каштру має варіанти з України
Захисник Шахтаря Богдан Бутко розповів про варіанти продовження своєї кар'єри.
"На збори з першою командою Шахтаря я не поїхав, ніяких розмов з клубом або з Луїшем Каштру щодо цього не було. Тому поки що перебуваю в Києві, підтримую форму самостійно.
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З Лехом велися переговори, була пропозиція продовжити в Польщі кар'єру. Але сторонам не вдалося домовитися у фінансовому питанні. Зараз розглядаю інші варіанти продовження кар'єри.
Україна? Є пропозиція, але поки що немає конкретики. Сподіваюся, скоро все стане зрозуміло і я почну повноцінну підготовку до сезону", – цитує Бутка Meta-ratings.
До слова, першу частину сезону 30-річний оборонець провів у Леху, де не зумів закріпитись в основі – лише 6 поєдинків у всіх турнірах. Після повернення в Україну Шахтар не взяв Бутка на збори та розпочав пошуки нового клубу для оборонця.
Додамо, що контракт Богдана з "гірниками" розрахований до літа, нинішня ціна на Transfermarkt – 1,2 млн євро.
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