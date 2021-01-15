Шахтер не возьмет Бутко на сборы – защитнику ищут новый клуб
11:10 - Читати українською
Защитник Богдан Бутко не задержится в расположении Шахтера.
Донецкий клуб не планирует брать 30-летнего игрока на зимние сборы, утверждает Meta-ratings.
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Бутко вернулся в расположение Шахтера после завершения аренды в Лехе. Сейчас защитник находится в Киеве, а параллельно ему ищут новую команду. Есть варианты с возвращением в Польшу, где Богдан провел весь 2020 год.
Добавим, что контракт Бутко с Шахтером рассчитан до лета, нынешняя цена за Transfermarkt – 1,2 млн евро.
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