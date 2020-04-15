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Бутко не исключает, что больше не сыграет ни одного матча за Лех

17:10 45 Читати українською
Бутко не исключает, что больше не сыграет ни одного матча за Лех
Богдан Бутко / Сайт Леха

Защитник Леха Богдан Бутко не уверен, что сможет сохранить место в составе полського клуба.

"Трудно сказать, смогу ли задержаться в Лехе. Неизвестно, как будет дальше развиваться ситуация с коронавирусом. Возможно, это были мои последние поединки в Познани.

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Кроме того, как я сказал, они уже приобрели правого защитника. Однако, футбол такая штука, что всегда необходимо показывать себя и бороться за место в основе. Неважно, кто является твоим конкурентом в команде, важно демонстрировать свой уровень и выкладываться в матчах и на тренировках", – цитирует Бутко Sports.ru.

Напомним, зимой Шахтер отпустил защитника в аренду до конца сезона. Бутко успел провести за Лех только два матча, после чего чемпионат Польши был остановлен.

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Польша Украинцы за рубежом Мир Богдан Бутко Богдан Бутко Лех Лех
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