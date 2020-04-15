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Бутко объяснил причину неудач Шахтера в Лиге чемпионов

12:17 23 Читати українською
Бутко объяснил причину неудач Шахтера в Лиге чемпионов
Богдан Бутко / фото: Лех

Защитник Шахтера Богдан Бутко, который находится в аренде в польском Лехе, считает, что уровень УПЛ плохо влияет на результаты украинских команд в еврокубках.

"Наверное, наш чемпионат не дает того уровня конкуренции и той интенсивности игры, которая нужна для успешного выступления в Лиге чемпионов.

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Шахтер показывает очень хорошую игру в этом турнире, однако иногда случается несколько неудачных матчей из-за которых усложняется задача выхода из группы", – цитирует Бутко Sports.ru.

Напомним, Богдан – воспитанник донецкого футбола. Профессиональную карьеру футболиста начал в 2008 году в Шахтере, однако большую часть времени провел в аренде (Волыни, Мариуполе, русском Амкаре). В феврале 2020 перешел в польский Лех.

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Богдан Бутко Богдан Бутко Шахтер Шахтер Лига чемпионов
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