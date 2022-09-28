"Самый приятный и неприятный легионер среди тех, кого я застал в Шахтере? Марлос – очень хороший человек и футболист.

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А наименее приятный… Даже не знаю. Кого-то отрицательного такого не было. Разве что в некоторых моментах что-то было, но я сейчас не припомню.

Примером подлинного профессионализма в Шахтере был, наверное, Тарас Степаненко. Человек делает все для футбола, пытается усовершенствоваться, учится. За пределами поля и прямо на поле. А самая дорогая машина была у Марлоса. У него был Bentley", – сказал Бутко в интервью изданию Український футбол.

Напомним, Бутко был на контракте в Шахтере с 2008 по 2021 гг. Марлос выступал в составе "горняков" с 2014 по 2021 гг.

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