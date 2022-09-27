"Это горький опыт для меня. Когда я уже уехал из Турции, то сел и все проанализировал. Такое ощущение, что я попал лет на 10 назад в футбол. Тренировки практически никакие, поля плохие, город тоже плохой. Люди даже на английском не говорили. Уровень футбола не очень хорош.

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Я в Турции не играл практически, за два месяца три тренера сменились. Также не платили деньги. Я уже выиграл суды, но даже сейчас еще не отдали ничего. У меня был контракт на пять месяцев: дали только одну зарплату, а четыре еще должны. Точной суммы не могу сказать, потому что это конфиденциальная информация. Руководство Эрзурума сейчас выходило на меня, хотели вернуть сумму, но там даже 70% не было от того, что они мне должны.

Турция – красивая страна, но получилось так, что в том месте, где я играл, не очень комфортный городок. Он развивается только за счет горнолыжного туризма. Практически все игроки жили на базе, потому что квартиры невозможно найти. Не было ни телевизоров, ни дивана, ни шкафов", – сказал Бутко в интервью изданию Український футбол.

Напомним, Богдан выступал за Эрзурум в 2021 году, проведя за команду 10 матчей (результативными действиями не отмечался).

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