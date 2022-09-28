"Найприємніший та найнеприємніший легіонер серед тих, кого я застав у Шахтарі? Марлос – дуже хороша людина та футболіст.

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А найменш приємний... Навіть не знаю. Якогось негативного такого не було. Хіба у деяких моментах щось було, але я зараз не пригадаю.

Прикладом справжнього професіоналізму у Шахтарі був, напевно, Тарас Степаненко. Людина робить все для футболу, намагається вдосконалюватися, навчається. За межами поля та безпосередньо на полі. А найдорожча машина була у Марлоса. У нього був Bentley", – сказав Бутко в інтерв'ю виданню Український футбол.

Нагадаємо, Бутко був на контракті у Шахтарі з 2008 по 2021 рр. Марлос виступав у складі "гірників" з 2014 по 2021 рр.

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