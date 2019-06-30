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Шахтер – ЦСКА София: стартовые составы и онлайн-трансляция контрольного матча

11:46 39 Читати українською
Шахтер – ЦСКА София: стартовые составы и онлайн-трансляция контрольного матча
Шахтер – ЦСКА София: онлайн-трансляция контрольного матча 30.06.2019

Шахтер в контрольном матче встречается с ЦСКА София. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч Шахтер – ЦСКА София начнется в 18:00 по киевскому времени. Этот поединок станет вторым для португальского специалиста Луиша Каштру во главе "горняков". Ранее дончане одолели болгарский Лудогорец.

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Шахтер – ЦСКА (София), стартовые составы команд:

Шахтер: Пятов, Исмаили, Кривцов, Матвиенко, Болбат, Степаненко, Коваленко, Тайсон, Марлос, Соломон, Сикан

ЦСКА: Черняускас, Атанасов, Чорбайджийськи, Галабов, Джефферсон, Малинов, Фаббрини, Кэри, Родригес, Эвандро, Соу

Поединок Шахтер – ЦСКА онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 2", начиная с 11:55. Также онлайн-видеотрансляция поединка будет доступна на официальном сайте "горняков".

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