Шахтер – ЦСКА София: стартовые составы и онлайн-трансляция контрольного матча

Шахтер в контрольном матче встречается с ЦСКА София. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Шахтер – ЦСКА София начнется в 18:00 по киевскому времени. Этот поединок станет вторым для португальского специалиста Луиша Каштру во главе "горняков". Ранее дончане одолели болгарский Лудогорец.
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Шахтер – ЦСКА (София), стартовые составы команд:
Шахтер: Пятов, Исмаили, Кривцов, Матвиенко, Болбат, Степаненко, Коваленко, Тайсон, Марлос, Соломон, Сикан
ЦСКА: Черняускас, Атанасов, Чорбайджийськи, Галабов, Джефферсон, Малинов, Фаббрини, Кэри, Родригес, Эвандро, Соу
Поединок Шахтер – ЦСКА онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 2", начиная с 11:55. Также онлайн-видеотрансляция поединка будет доступна на официальном сайте "горняков".