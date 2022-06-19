"Я уже не в первый раз ездил. Мы ездили несколько лет назад. Война началась в 2014-м году, поэтому мы и в Киеве посещали. Каждый раз это тяжело, потому что ребята молодые, духом сильные, потому что они там...

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Трудно им смотреть в глаза. Они говорят: "Ребята, занимайтесь своим делом. Мы будем делать все для вас, а вы делайте работу так, чтобы нам за вас было не стыдно, чтобы мы радовались за вас". Трудно, конечно, но мы их поддерживаем, и они тоже нас.

Жаль людей, потому что все жили, радовались жизни, и страна наша с каждым годом расцветала", – сказал Бущан дляТК Футбол.

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