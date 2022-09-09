Турки вырвали победу над киевлянами в первом туре группового этапа Лиги Европы благодаря позднему голу Миши Батшуайи. Жорже Жезуш не мог упустить такой повод для злорадства.

Фенербахче – Динамо – 2:1 – видео голов и обзор матча

После финального свистка главный тренер Фенербахче направился в сторону Георгия Бущана и разыграл перед ним настоящую пантомиму. По мнению португальца, голкипер Динамо слишком нагло пытался затягивать время, лежа на газоне.

"На таком уровне вы не можете себе позволить такое поведение", – сказал Жезуш после игры.

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