"Эмоции после победы над шведами? В первую очередь – гордость. Гордость, что я в форме сборной Украины представляю нашу страну на международной арене. И огромная радость, что мы смогли подарить праздник всей стране.

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Мы чувствовали поддержку наших болельщиков на протяжении всего турнира. Мы тоже смотрим интернет, видели, как нас болеют в разных городах. Именно это, наверное, для нас было самое трудное – видеть, как нас поддерживают, когда у нас что-то не получается.

В раздевалке, конечно, было прекрасное настроение. Кто-то был более сдержанный, а кто-то раскованный, некоторые даже устроили танцы. Но на следующий день мы вылетели в Рим и полностью сосредоточились на подготовке к Англии", – отметил Бущан в интервью официальному сайту УЕФА.

Добавим, что сборная Украины добралась до 1/4 финала Евро-2020, где попытается завоевать путевку в полуфинал в поединке с Англией. Матч начнется в 22:00 уже сегодня, 3 июля.

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