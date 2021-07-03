Наставник сборной Украины Андрей Шевченко определился с перечнем исполнителей, которые смогут выйти на четвертьфинальный матч чемпионата Европы против команды Англии.

Перед поединком с британцами тренерский штаб "сине-желтых" не столкнулся с муками выбора. В заявку попали все здоровые на данный момент игроки. Александр Зубков, хоть и готовился к матчу, но все еще не залечил повреждение и не выйдет на поле. Также вне списка – травмированные Денис Попов и Артем Беседин.

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Официальная заявка сборной Украины на матч против Англии:

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – Шахтер)

Защитники: Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик (все – Динамо), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба – Шахтер)

Полузащитники: Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Марлос (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – Динамо), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Роман Безус (Гент, Бельгия)

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Довбык (СК Днепр-1)

Матч Украина – Англия стартует в Риме в 22:00 по киевскому времени. Ранее третьего полуфиналиста турнира определят сборные Чехии и Дании.

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