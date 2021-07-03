"Емоції після перемоги над шведами? В першу чергу – гордість. Гордість, що я у формі збірної України представляю нашу країну на міжнародній арені. І величезна радість, що ми змогли подарувати свято всій країні.

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Ми відчували підтримку наших уболівальників протягом всього турніру. Ми теж дивимося інтернет, бачили, як за нас вболівають в різних містах. Саме це, напевно, для нас було найважче – бачити, як нас підтримують, коли у нас щось не виходить.

У роздягальні, звичайно, був чудовий настрій. Хтось був більш стриманий, а хтось більш розкутий, деякі навіть влаштували танці. Але наступного дня ми вилетіли в Рим і повністю зосередилися на підготовці до Англії", – зазначив Бущан у інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.

Додамо, що збірна України дісталась до 1/4 фіналу Євро-2020, де спробує вибороти путівку до півфіналу в поєдинку з Англією. Матч розпочнеться о 22:00 вже сьогодні, 3 липня.

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