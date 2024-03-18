Главный тренер Шахтера Марино Пушич поделился ожиданиями от матча плей-офф отбора на чемпионат Европы между боснийской и украинской командами.

“Я всегда поддерживаю своих футболистов. Неважно, за кого они играют, – я их поддерживаю. Вот и все.

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Я не болельщик, поэтому не буду комментировать другие матчи, это неправильно. Думаю, если скажу, что я поддерживаю всех своих игроков, этого будет достаточно. Надеюсь, они все будут иметь успехи в национальных сборных и помогут им.

А по этому матчу, считаю, Украина имеет замечательную команду, которая, безусловно, способна победить в этой игре. Хотя должен сказать, что это лишь один матч, к тому же выездной", – цитирует Пушича официальный сайт Шахтера.

К слову, Марино имеет боснийское происхождение.

Напомним, матч Украины против Боснии и Герцеговины состоится в четверг, 21 марта, в городе Зеница. Начало встречи в 21:45 по Киеву. Победитель дуэли встретится с Израилем или Исландией.

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