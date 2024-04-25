"Какой матч в моей карьере мне запомнился больше всего? Пожалуй, я бы выделил два матча – это дебютный поединок за Динамо и чемпионский, когда мы победили Ингулец и досрочно выиграли чемпионат.

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А насчет того, какой поединок считаю неудачным и хотел бы его забыть... Было таких пару поединков, которые бы хотелось вообще стереть из памяти", – цитирует Бущана официальный сайт "бело-синих".

Напомним, Георгий – воспитанник Динамо. В текущем сезоне провел за киевлян 25 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 24 гола (в 9 поединках отстоял "на ноль"). Его контракт действует до лета 2026 года, а Transfermarkt оценивает в 7 млн евро.

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