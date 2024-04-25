"Який матч у моїй кар'єрі мені запам’ятався найбільше? Мабуть, я б виокремив два матчі – це дебютний поєдинок за Динамо та чемпіонський, коли ми перемогли Інгулець та достроково виграли чемпіонат.

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А щодо того, який поєдинок вважаю невдалим і хотів би його забути... Було таких пару поєдинків, які б хотілося взагалі стерти з пам'яті", – цитує Бущана офіційний сайт "біло-синіх".

Нагадаємо, Георгій – вихованець Динамо. У поточному сезоні провів за киян 25 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 24 голи (у 9 поєдинках відстояв "на нуль"). Його контракт чинний до літа 2026 року, а Transfermarkt оцінює у 7 млн євро.

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