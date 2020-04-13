Бущан надеется на вызов в сборную Украины перед Евро – пока Шевченко игнорирует голкипера Динамо

Голкипер Динамо Георгий Бущан поделился своими амбициями относительно попадания в сборную Украины.

"Когда надену свитер сборной Украины? Это сложный вопрос, на который у меня пока нет ответа. Мои шансы попасть в заявку на Евро? Я не считаю, что это фантастика, кроме того, чемпионат перенесли на год. Вообще, я надеялся получить вызов на мартовский сбор Украины, но этого не произошло.

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Впрочем, я не опускаю руки. Значит, на сегодняшний день тренерский штаб не считает, что я готов к сборной, или какие-то другие моменты. Я работаю, и у меня есть мечта играть за национальную сборную страны, ведь это – гордость и мечта с детства", – рассказал Бущан в интервью YouTube-каналу Динамо.

Добавим, что 25-летний голкипер проводит первый сезон в статусе основного стража ворот киевлян. В его активе 21 матч во всех турнирах, из которых 10 были "сухими".

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