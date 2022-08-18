Кроме Манчестер Юнайтед, на 28-летнего вратаря также претендуют Челси и Лестер, утверждает журналист Игорь Бурбас.

Бущан может заменить Де Хеа в Манчестер Юнайтед – скауты вживую оценили игру голкипера Динамо

"Красные дьяволы" действительно ищут конкурента для Де Хеа, но Бущан – не единственный кандидат. МЮ также может арендовать Кепу, за которого Челси в свое время отдал 80 млн евро. Если "синие" отпустят испанца, то сами начнут искать дублера для Менди. Бущан смотрится качественным вариантом за небольшую цену. Динамо будет просить за вратаря 10 млн евро, хотя официальные переговоры ни с одним покупателем еще не стартовали.

Бущан в 5 официальных матчах этого сезона пропустил 4 гола, а в 2 поединках удержал ворота на замке. Контракт вратаря сборной Украины с Динамо рассчитан до 2026 года.

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