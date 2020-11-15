"Главное в этой ситуации – сборная Украины выступила не провально, и в матче с немцами была интрига. Наша команда выбрала правильную тактику, со ставкой на контратаки, и мяч, естественно, мало у нас держался. Однако, тревожит тот факт, что в последних двух поединках сборная Украины пропустила пять мячей. Это много.

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Кто играл с немцами, знает, что это маленький такой каток, который катится на тебя с горы. Сборная Германии вчера играла по счету и не давила постоянно. Ведь там также немало молодежи в составе. Если бы надо было добавить, немцы сделали бы это быстро и уверенно.

Грубых ошибок у сборной Украины не было. "Сине-желтые" хорошо держали мяч, но не в игре вперед, не в атаке. Пропустили, потому что сложно было сдержать того же Сане, например. Он очень много скорости дает немецкой команде и сверхтехничен. Зная, как играет на острие Вернер, я думаю, что два забитых мяча для него – это еще мало... К тому же, в одном из эпизодов арбитр нас пожалел, не поставив явный пенальти в ворота Пятова. Следует признать, что некоторым футболистам, которые вышли на поле в поединке с Германией, рано играть с такими соперниками. Не хочу называть имен ...

При счете 3:1 в свою пользу немцы в некоторых эпизодах слишком долго и не совсем сосредоточено возились с мячом. В целом, сборная Германии давала нам играть, но пока не было нужного для хозяев поля счета, они подобных вольностей не допускали. У сборной Германии – замечательные защитники. Хороший Зюле, и опорники очень здорово отрабатывают.

Чья игра мне понравилась больше всего, несмотря на поражение? Зинченко на этой позиции выглядел хорошо – видно, что парень из АПЛ приехал. Плюс наши центральные защитники – Забарный и Матвиенко неплохо в целом сыграли. Но меня беспокоит тот факт, что в матче с немцами команда слишком много сил оставила на поле. Сколько их осталось на следующий поединок? Если полностью этим же составом выйти против Швейцарии, могут быть серьезные проблемы", – сказал Буряк в комментарии изданию Footboom.

Напомним, в предпоследнем матче группы А4 Лиги наций Украина на выезде уступила сборной Германии (1:3). Как следствие, после 5-ти туров команда Шевченко расположилась на третьей строчке турнирной таблицы с шестью очками. Германия лидирует, Испания идет второй, а замыкает квартет Швейцария.

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