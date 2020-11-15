"Головне у цій ситуації – збірна України виступила не провально, і в матчі з німцями була інтрига. Наша команда обрала правильну тактику, зі ставкою на контратаки, і м'яч, природно, мало у нас тримався. Однак, тривожить той факт, що в останніх двох поєдинках збірна України пропустила п'ять м'ячів. Це забагато.

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Хто грав з німцями, знає, що це маленький такий каток, який котиться на тебе з гори. Збірна Німеччини вчора грала за рахунком і не давила постійно. Адже там також чимало молоді в складі. Якби треба було додати, німці зробили б це швидко і впевнено.

Грубих помилок у збірної України не було. "Синьо-жовті" добре тримали м'яч, але не в грі вперед, не в атаці. Пропустили, тому що складно було стримати того ж Сане, наприклад. Він дуже багато швидкості дає німецькій команді і надтехнічний. Знаючи, як грає на вістрі Вернер, я думаю, що два забиті м'ячі для нього – це ще мало... До того ж, в одному з епізодів арбітр нас пошкодував, не поставивши явний пенальті в ворота Пятова. Слід визнати, що деяким футболістам, які вийшли на поле в поєдинку з Німеччиною, рано грати з такими суперниками. Не хочу називати імен...

За рахунку 3: 1 на свою користь німці в деяких епізодах занадто довго і не зовсім зосереджено возилися з м'ячем. В цілому, збірна Німеччини давала нам грати, але поки не було потрібного для господарів поля рахунку, вони подібних вільностей не допускали. У збірної Німеччини – чудові захисники. Хороший Зюле, і опорники дуже здорово відпрацьовують.

Чия гра мені сподобалася найбільше, незважаючи на поразку? Зінченко на цій позиції виглядав добре – видно, що хлопець з АПЛ приїхав. Плюс наші центральні захисники – Забарний і Матвієнко непогано в цілому зіграли. Але мене турбує той факт, що в матчі з німцями команда занадто багато сил залишила на полі. Скільки їх залишилося на наступний поєдинок? Якщо на сто відсотків цим же складом вийти проти Швейцарії, можуть бути серйозні проблеми", – сказав Буряк у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, у передостанньому матчі групи А4 Ліги націй Україна на виїзді поступилась збірній Німеччини (1:3). Як наслідок, після 5-ти турів команда Шевченка розташувалась на третій сходинці турнірної таблиці з шістьма очками. Німеччина лідирує, Іспанія йде другою, а замикає квартет Швейцарія.

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