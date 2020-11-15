"Если взять ситуацию, в которой мы оказались, то мы не сыграли ни одной игры оптимальным составом – за исключением матча против Швейцарии. Сегодня ребята хорошо вошли в игру, не учитывая первых 5-7 минут. Пытались играть в наш футбол. Моментами это получалось. играли против организованной команды, которая перестроила свою игру после матча в Киеве. Ребята были близки к ничейному результату, если бы реализовали свои моменты.

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Главное, что мы играем по правильной структуре, у команды есть рисунок. Для нас это сумасшедший опыт. Мы проверили многих игроков, и многие хорошо себя проявили. Нам не хватало четырех футболистов. Это сильно по нам ударило. Все-таки, план на игру не строится только с основным составом.

У нас не было игроков, которые вышли бы на замену и усилили игру. Пытались, исходя из результата, дать кому-то сыграть в конце. Нас ждет тяжелая игра в Швейцарии. Будем бороться. Сейчас очень трудно найти новые кадры. Если не будет травм, будем играть имеющимся составом. Если считать нужным добавить новых исполнителей, то их нужно будет еще найти", – рассказал Шевченко в эфире телеканала "Футбол 1".

Во вторник, 17 ноября, Украина проведет выездной матч со Швейцарией. Ничья или победа оставят "сине-желтых" в Лиге А, а вот поражение может отправить в низший дивизион.

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