Буряк призвал сборную Украины не поддаваться эйфории, приведя пример команды России

Бывший наставник сборной Украины Леонид Буряк оценил выступления команды Андрея Шевченко в отборе на Евро-2020.

"Я бы не сказал, что выступление сборной Украины – это везение. Наша национальная команда никогда не отбивалась, пыталась навязывать свой футбол. Без удачи в спорте выигрывать невозможно, однако удача сопутствует далеко не всем...

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В общем, думаю, вряд ли жеребьевка подарит нам в группу Финляндию. И относиться к сборной Украины теперь все будут совсем по-другому. Тренерскому штабу "сине-желтых" необходимо скрупулезно подобрать состав на Евро-2020. У нас есть много молодых талантливых игроков, но поиск стоит продолжить. Нашли же в свое время Малиновского и Яремчука. Однако, нужно помнить – на чемпионате Европы без мастерства ничего не будет.

Важно теперь не обольщаться. На чемпионате Европы не будет всех этих "сладких булочек" и проблемной Сербии. Посмотрите на случай с Россией – когда к ним приехала серьезная команда, все сразу закончилось", – цитирует Буряка footboom.

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