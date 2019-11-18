Буряк закликав збірну України не піддаватися ейфорії, навівши приклад команди Росії

Колишній наставник збірної України Леонід Буряк оцінив виступи команди Андрія Шевченка у відборі на Євро-2020.

"Я б не сказав, що виступ збірної України – це везіння. Наша національна команда ніколи не відбивалася, намагалася нав'язувати свій футбол. Без удачі в спорті вигравати неможливо, однак удача супроводжує далеко не всіх...

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Загалом, думаю, навряд чи жеребкування подарує нам в групу Фінляндію. Та й ставитися до збірної України тепер всі будуть зовсім по-іншому. Тренерському штабу "синьо-жовтих" необхідно скрупульозно підібрати склад на Євро-2020. У нас є багато молодих талановитих гравців, але пошук варто продовжити. Знайшли ж свого часу Маліновського та Яремчука. Однак, потрібно пам'ятати – на чемпіонаті Європи без майстерності нічого не буде.

Важливо тепер не тішити себе. На чемпіонаті Європи не буде всіх цих "солодких булочок" і проблемної Сербії. Подивіться на випадок з Росією – коли до них приїхала серйозна команда, все відразу закінчилося", – цитує Буряка footboom.

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