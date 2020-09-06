"Сборной Украины надо продолжать серию без поражений, которая уже длится 12 матчей. Мне понравилась игра против Швейцарии. Было на что посмотреть, тренерский штаб получил много информации. Хорошо, что есть Лига наций и мы можем сыграть матчи с топовыми сборными в рамках турнира. Если бы договаривались о товарищеских матчах, как раньше, то не играли бы с ними. А так, каждая победа – это шаг вперед.

Испания – Украина: официальная заявка "сине-желтых" на матч Лиги наций – Шевченко поставил на стабильность, но изменение есть

Мы увидели небольшую разбалансированность в стартовом матче Лиги наций. Кто-то готов лучше, кто-то еще входит в ритм. Швейцария была хорошим оппонентом. Это достаточно квалифицированная команда, хотя, как и наша сборная, еще не совсем готова. Тем не менее, есть результат. В лице Тымчика и Михайличенко нашли очень хороших футболистов. Вокруг них нужно строить сборную. Некоторым футболистам нужно понемногу заканчивать со сборной – очень хорошая молодежь, нужно двигать ее.

Какие шансы у нашей сборной победить испанцев? Сборная Испании – очень сильная команда. Это серьезный соперник, и нужно приложить немалые усилия, чтобы его обыграть. Несмотря на то, что некоторые ведущие футболисты не играют, Испания остается Испанией.

Отразится ли как-то ситуация с Месси на сборной Испании? Жизнь идет. Он принял правильное решение – остаться в Барселоне. Это их проблемы, а нам нужно думать, как уехать из Испании с положительным результатом", – рассказал Леонид Буряк 1927.kiev.ua.

Поединок Испания – Украина стартует в 21:45 по Киеву. После первого тура "сине-желтые" лидируют в группе, имея 3 очка. Испанцы набрали 1 пункт.

"Эта команда имеет большую проблему": чего боятся испанцы перед матчем с Украиной – неожиданный прогноз и роль Шевченко