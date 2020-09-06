Буряк: Деяким футболістам потрібно потрохи закінчувати зі збірною України
Колишній наставник збірної України поділився очікуваннями від поєдинку другого туру Ліги націй, у якому "синьо-жовті" на виїзді зіграють проти Іспанії.
"Збірній України треба продовжувати серію без поразок, яка вже триває 12 матчів. Мені сподобалася гра проти Швейцарії. Було на що подивитися, тренерський штаб отримав багато інформації. Добре, що є Ліга націй і ми можемо зіграти матчі з топовими збірними в рамках турніру. Якби домовлялися про товариські матчі, як раніше, то не грали б з ними. А так, кожна перемога – це крок вперед.
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Ми побачили невелику розбалансованість в стартовому матчі Ліги націй. Хтось готовий краще, хтось ще входить в ритм. Швейцарія була хорошим опонентом. Це досить кваліфікована команда, хоча, як і наша збірна, ще не зовсім готова. Тим не менш, є результат. В особі Тимчика та Михайліченка знайшли дуже хороших футболістів. Навколо них потрібно будувати збірну. Деяким футболістам потрібно потрохи закінчувати зі збірною – є дуже хороша молодь, потрібно рухати її.
Які шанси в нашій збірній перемогти іспанців? Збірна Іспанії – дуже сильна команда. Це серйозний суперник, і потрібно докласти чималих зусиль, щоб його обіграти. Попри те, що деякі провідні футболісти не грають, Іспанія залишається Іспанією.
Чи ситуація з Мессі якось відіб'ється на збірній Іспанії? Життя йде. Він прийняв правильне рішення – залишитися в Барселоні. Це їхні проблеми, а нам потрібно думати, як виїхати з Іспанії з позитивним результатом", – розповів Леонід Буряк 1927.kiev.ua.
Поєдинок Іспанія – Україна стартує о 21:45 за Києвом. Після першого туру "синьо-жовті" лідирують у групі, маючи 3 очки. Іспанці набрали 1 пункт.
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