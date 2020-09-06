"Збірній України треба продовжувати серію без поразок, яка вже триває 12 матчів. Мені сподобалася гра проти Швейцарії. Було на що подивитися, тренерський штаб отримав багато інформації. Добре, що є Ліга націй і ми можемо зіграти матчі з топовими збірними в рамках турніру. Якби домовлялися про товариські матчі, як раніше, то не грали б з ними. А так, кожна перемога – це крок вперед.

Іспанія – Україна: офіційна заявка "синьо-жовтих" на матч Ліги націй – Шевченко поставив на стабільність, але зміна є

Ми побачили невелику розбалансованість в стартовому матчі Ліги націй. Хтось готовий краще, хтось ще входить в ритм. Швейцарія була хорошим опонентом. Це досить кваліфікована команда, хоча, як і наша збірна, ще не зовсім готова. Тим не менш, є результат. В особі Тимчика та Михайліченка знайшли дуже хороших футболістів. Навколо них потрібно будувати збірну. Деяким футболістам потрібно потрохи закінчувати зі збірною – є дуже хороша молодь, потрібно рухати її.

Які шанси в нашій збірній перемогти іспанців? Збірна Іспанії – дуже сильна команда. Це серйозний суперник, і потрібно докласти чималих зусиль, щоб його обіграти. Попри те, що деякі провідні футболісти не грають, Іспанія залишається Іспанією.

Чи ситуація з Мессі якось відіб'ється на збірній Іспанії? Життя йде. Він прийняв правильне рішення – залишитися в Барселоні. Це їхні проблеми, а нам потрібно думати, як виїхати з Іспанії з позитивним результатом", – розповів Леонід Буряк 1927.kiev.ua.

Поєдинок Іспанія – Україна стартує о 21:45 за Києвом. Після першого туру "синьо-жовті" лідирують у групі, маючи 3 очки. Іспанці набрали 1 пункт.

"Ця команда має велику проблему": чого бояться іспанці перед матчем з Україною – несподіваний прогноз і роль Шевченка