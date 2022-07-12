Экс-игрок и тренер Динамо, а ныне посол киевского клуба Леонид Буряк пофантазировал, кем хотел усилить нынешний состав "бело-синих".

"Кого из трех звезд современного футбола хотел бы пригласить в свою команду? Ответить сразу сложно. В европейских топ-клубах много замечательных игроков.

Динамо покинуло Швейцарию и перебралось во Францию – впереди два матча с Лионом

Обязательно взял бы Месси, которого считаю лучшим футболистом мира, а также Ромелу Лукаку и Пауло Дибалу. Жаль, что могу назвать только трех – звезд в европейском футболе достаточно", – цитирует Буряка Obozrevatel.

Напомним, Леонид Иосифович выступал за Динамо с 1973-го по 1984-й, а тренировал команду с 2005 по 2006 годы.

"Коли вперше обіграли Динамо, Тернопіль три дні святкував": зупиняв Шеву, дав арбітру копняка, скандальні матчі 90-х