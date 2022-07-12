Екс-гравець та тренер Динамо, а нині посол київського клубу Леонід Буряк пофантазував, ким би хотів підсилити нинішній склад "біло-синіх".

"Кого із трьох зірок сучасного футболу хотів би запросити до своєї команди? Відповісти одразу складно. У європейських топ-клубах багато чудових гравців.

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Обов'язково б взяв Мессі, якого вважаю найкращим футболістом світу, а також Ромелу Лукаку та Пауло Дибалу. Шкода, що можу назвати лише трьох – зірок у європейському футболі достатньо", – цитує Буряка Obozrevatel.

Нагадаємо, Леонід Йосипович виступав за Динамо з 1973-го по 1984-й, а тренував команду з 2005 по 2006 роки.

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