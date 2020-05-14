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Буряк назвал "космические" премиальные Динамо за победу в Кубке обладателей Кубков

11:17 94 Читати українською
Буряк назвал "космические" премиальные Динамо за победу в Кубке обладателей Кубков
Буряк, Демьяненко, Блохин, Бессонов / Фото из открытых источников

Легендарный полузащитник Динамо Леонид Буряк вспомнил первый европейский трофей киевского клуба.

"Если не ошибаюсь, нам тогда дали по тысяче или полутора долларов. В то время это была космическая сумма. Я не знал, что с ними делать.

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Не помню, как я потратил вторую половину этих денег, но первую часть мы с Олегом Блохиным на следующее утро после матча с Ференцварошем потратили на всевозможные подарки и сувениры в швейцарских магазинах", – цитирует Буряка Команда 1.

Напомним, в финале Кубка обладателей Кубков 1975-го Динамо разгромило Ференцварош (3:0) и завоевало свой первый европейский трофей.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Ференцварош Ференцварош Олег Блохин Леонид Буряк Кубок обладателей кубков
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