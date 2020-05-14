Буряк назвав "космічні" преміальні Динамо за перемогу у Кубку володарів Кубків

Легендарний хавбек Динамо Леонід Буряк пригадав перший євротрофей київського клубу.

"Якщо не помиляюся, нам тоді дали по тисячі або півтори доларів. На той час це була космічна сума. Я не знав, що з ними робити.

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Не пам'ятаю, як я витратив другу половину цих грошей, але першу частину ми з Олегом Блохіним на наступний ранок після матчу з Ференцварошем витратили на всілякі подарунки та сувеніри в швейцарських магазинах", – цитує Буряка Команда 1.

Нагадаємо, у фіналі Кубка володарів Кубків 1975-го Динамо розгромило Ференцварош (3:0) та завоювало свій перший європейський трофей.

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