toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОРОНАВІРУС ДИНАМО НІМЕЧЧИНА

Буряк назвав "космічні" преміальні Динамо за перемогу у Кубку володарів Кубків

11:15 362 Читать на русском
Буряк назвав "космічні" преміальні Динамо за перемогу у Кубку володарів Кубків
Буряк, Дем'яненко, Блохін, Безсонов / Фото з відкритих джерел

Легендарний хавбек Динамо Леонід Буряк пригадав перший євротрофей київського клубу.

"Якщо не помиляюся, нам тоді дали по тисячі або півтори доларів. На той час це була космічна сума. Я не знав, що з ними робити.

Динамо тріумфувало у Кубку володарів Кубків 45 років тому – архівне відео

Не пам'ятаю, як я витратив другу половину цих грошей, але першу частину ми з Олегом Блохіним на наступний ранок після матчу з Ференцварошем витратили на всілякі подарунки та сувеніри в швейцарських магазинах", – цитує Буряка Команда 1.

Нагадаємо, у фіналі Кубка володарів Кубків 1975-го Динамо розгромило Ференцварош (3:0) та завоювало свій перший європейський трофей.

"Динамо було фаворитом і у фіналі, але мені загрожувала смерть": як Лобановському не дозволили виграти Кубок чемпіонів

blog_ava
Тимчик анонсував повернення в Динамо, але є нюанси
09:21
2312
Теги
Динамо Динамо Ференцварош Ференцварош Олег Блохін Леонід Буряк Кубок володарів кубків
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
2
год
:
38
хв
Хоффенхайм
16:30
Герта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук