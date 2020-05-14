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Динамо победило в Кубке обладателей Кубков 45 лет назад – архивное видео

09:50 67 Читати українською
Динамо победило в Кубке обладателей Кубков 45 лет назад – архивное видео
Олег Блохин / Фото из открытых источников

Киевский клуб боролся с нынешней командой Сергея Реброва.

В финале Кубка обладателей Кубков Динамо встречалось с венгерским Ференцварошем. Матч проходил 14 мая 1975 в Базеле.

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Киевляне разгромили соперника (3:0), а заключительный гол в матче забил будущий главный тренер сборной Украины Олег Блохин.

Стоит отметить, что тогдашнее Динамо возглавлял Валерий Лобановский. Это был первый европейский трофей "бело-синих".

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Лига чемпионов Видеоновости Динамо Киев Динамо Киев Олег Блохин Кубок обладателей кубков Валерий Лобановский
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