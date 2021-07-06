40-летний аргентинец стал техническим директором Фиорентины, сообщает официальный сайт клуба.

Фиорентина назначила нового главного тренера

Бурдиссо перебрался во Флоренцию из родного Бока Хуниорс. Там он до недавнего времени работал спортивным директором. Олимпийский чемпион-2004 стал вторым новичком в руководстве "фиалок" после назначения Винченцо Итальяно новым главным тренером команды.

Напомним, что Николас Бурдиссо лучшие годы игровой карьеры провел в Серии А. С миланским Интером аргентинец завоевал 4 Скудетто, Кубок Италии и Суперкубок страны.

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