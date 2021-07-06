40-річний аргентинець став технічним директором Фіорентини, повідомляє офіційний сайт клубу.

Фіорентина призначила нового головного тренера

Бурдіссо перебрався до Флоренції з рідного Бока Хуніорс. Там він донедавна працював спортивним директором. Олімпійський чемпіон-2004 став другим новачком у керівництві "фіалок" після призначення Вінченцо Італьяно новим головним тренером команди.

Нагадаємо, що Ніколас Бурдіссо найкращі роки ігрової кар'єри провів у Серії А. Із міланським Інтером аргентинець здобув 4 Скудетто, Кубок Італії і Суперкубок країни.

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