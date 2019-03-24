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Бурда получил поздравление с Днем рождения от партнеров по сборной Украины – видео из лагеря "желто-синих" в Люксембурге

19:28 106 Читати українською
Бурда получил поздравление с Днем рождения от партнеров по сборной Украины – видео из лагеря "желто-синих" в Люксембурге
Бурда получил поздравления от партнеров по сборной Украины / Фото ФФУ

В лагере сборной Украины царит хорошее настроение, дружеская атмосфера, что в который раз доказывают видеоролики из лагеря национальной команды.

 

24 марта защитнику киевского Динамо и сборной Украины Никите Бурде исполнилось 24 года.

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В этот день именинник находился в лагере национальной команды, где и получал первые поздравления.

Напомним, сборная Украины сейчас базируется в Люксембурге, где завтра, 25 марта, проведет 2-й матч в рамках подбора на Евро-2020 против местной национальной команды.

В первом поединке подопечные Андрея Шевченко расписали мировую со сборной Португалии (0:0).

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Теги
Люксембург - Украина Украина Украина Сборная Украины Никита Бурда Никита Бурда Видеоновости
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