Бурда получил поздравление с Днем рождения от партнеров по сборной Украины – видео из лагеря "желто-синих" в Люксембурге

Бурда получил поздравления от партнеров по сборной Украины / Фото ФФУ

В лагере сборной Украины царит хорошее настроение, дружеская атмосфера, что в который раз доказывают видеоролики из лагеря национальной команды.

24 марта защитнику киевского Динамо и сборной Украины Никите Бурде исполнилось 24 года.

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В этот день именинник находился в лагере национальной команды, где и получал первые поздравления.

Напомним, сборная Украины сейчас базируется в Люксембурге, где завтра, 25 марта, проведет 2-й матч в рамках подбора на Евро-2020 против местной национальной команды.

В первом поединке подопечные Андрея Шевченко расписали мировую со сборной Португалии (0:0).

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