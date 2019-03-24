Бурда отримав привітання з Днем народження від партнерів по збірній України – відео з табору "жовто-синіх" у Люксембурзі

У таборі збірної України панує хороший настрій, дружня атмосфера, що вкотре доводять відеоролики з табору національної команди.
24 березня захиснику київського Динамо та збірної України Микиті Бурді виповнилось 24 роки.
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У цей день іменинник перебував у таборі національної команди, де і отримував перші привітання.
Нагадаємо, збірна України зараз базується в Люксембурзі, де завтра, 25 березня, проведе 2-й матч в рамках підбору на Євро-2020 проти місцевої національної команди.
В першому поєдинку підопічні Андрія Шевченка розписали мирову зі збірною Португалії (0:0).
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