Бурда назвал топ-3 самых сильных оппонентов – они уничтожали Динамо

Защитник Динамо Никита Бурда имеет не слишком приятные воспоминания от встречи с Челси.

"Самые сильные игроки, против которых мне приходилось играть? Это была тройка атакующих игроков Челси – Педро, Жиру и Виллиан. Против них мне было сложнее всех", – цитирует Бурду официальный сайт клуба.

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Напомним, Динамо встречалось с Челси в прошлом сезоне на стадии 1/8 финала Лиги Европы. Тогда лондонцы не заметили киевлян, разгромив команду Хацкевича со счетом 8:0 по сумме двух матчей.

В нынешнем сезоне УПЛ Бурда провел всего 7 матчей из-за тяжелой травмы.

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