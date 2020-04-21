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Бурда назвал топ-3 самых сильных оппонентов – они уничтожали Динамо

21:25 92 Читати українською
Бурда назвал топ-3 самых сильных оппонентов – они уничтожали Динамо
Никита Бурда и Виллиан / Фото / ФК Динамо

Защитник Динамо Никита Бурда имеет не слишком приятные воспоминания от встречи с Челси.

 
Оливье Жиру 5’
Оливье Жиру 33’
Маркос Алонсо 45+1’
Оливье Жиру 59’
Каллум Хадсон-Одой 78’
5’ Оливье Жиру
33’ Оливье Жиру
45+1’ Маркос Алонсо
59’ Оливье Жиру
78’ Каллум Хадсон-Одой

"Самые сильные игроки, против которых мне приходилось играть? Это была тройка атакующих игроков Челси – Педро, Жиру и Виллиан. Против них мне было сложнее всех", – цитирует Бурду официальный сайт клуба.

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Напомним, Динамо встречалось с Челси в прошлом сезоне на стадии 1/8 финала Лиги Европы. Тогда лондонцы не заметили киевлян, разгромив команду Хацкевича со счетом 8:0 по сумме двух матчей.

В нынешнем сезоне УПЛ Бурда провел всего 7 матчей из-за тяжелой травмы.

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Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Челси Виллиан Виллиан Педро Родригес Педро Родригес Оливье Жиру Оливье Жиру Никита Бурда Никита Бурда Челси Челси
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